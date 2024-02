2024 steht der Ausbau und die Vertiefung der Jugendarbeit im Vordergrund

Beim Schützenverein in Diedorf stehen die Sieger für 2023 fest. Der Verein wird auch wegen der vielen neuen Mitglieder das Vereinsleben weiter ausbauen.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Schützenvereins (ZSSG) Diedorf wurden die Schützenkönige prämiert. Zuvor blickten die Schützenmeisterin Anita-Carina Haugg, Sportleiter Peter Rittel und Jugendleiterin Anita Rittel auf ein aktives letztes Vereinsjahr mit zahlreichen vielen Wettkämpfen und Veranstaltungen zurück. Ein ausdrückliche Dank ging an Bürgermeister Peter Högg für dessen Unterstützung im Jahr 2023.

40-jähriges Vereinsjubiläum von Maria Prues

Die dritte Bürgermeisterin Maria Prues lobte die positive Entwicklung des ZSSG Diedorf. Auch 2024 werde die Gemeinde den Verein weiterhin unterstützen. Zudem durfte Prues ihr 40-jähriges Vereinsjubiläum begehen. Die Schützenmeisterin Haugg dankte der Jubilarin für ihre lange Treue zum Verein und skizzierte die vordringlichen Aufgaben im nächsten Vereinsjahr. 2024 stehe der Ausbau und die Vertiefung der Jugendarbeit im Vordergrund, zudem solle das Vereinsleben weiter ausgebaut werden, so Haugg, um den vielen neuen Mitgliedern Rechnung zu tragen.

"Gut Schuss" für die Zukunft

Den Höhepunkt des Abends markierte die Bekanntgabe der Schützenkönige. Gratuliert wurde Gerhard Kugelmann, Anita Rittel und Lina Anita Haugg, die den Verein mit der begehrten Königskette vertreten durften. Die Vereinsmeister für das Jahr 2023 wurden von Bürgermeister Högg und Schützenmeisterin Haugg ausgezeichnet. Peter Rittel erreichte die ersten Plätze in der Pistolenklasse sowie in Kleinkaliber und Luftgewehr Auflage. In der Luftgewehrklasse wurde Lucas Dostler erster Vereinsmeister. Sonja Rittel konnte in der Damenklasse die Auszeichnung als erste Vereinsmeisterin entgegennehmen. In der Jugend Luftgewehr Auflage wurde Lina Anita Haugg zur ersten Vereinsmeisterin gekürt. Die Vorstandschaft gratulierte und wünschte für die Zukunft "Gut Schuss". (AZ)