Angebrannte Weißwürste lösen Feuerwehreinsatz in Lettenbach aus

Hier hat ein Rauchmelder gute Dienste geleistet und möglicherweise einen größeren Brand verhindert: Am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr hörte der Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Diedorf-Vogelsang in der Steppacher Straße den Alarm aus einer Nachbarwohnung. Er rief die Feuerwehr, konnte die Wohnung aber auch selbst durch die offene Balkontür betreten. Der Mann stellte fest, dass auf dem Herd Weißwürste angebrannt waren und schaffte den Topf nach draußen. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich schließlich heraus, dass die Bewohnerin Weißwürste aufgesetzt hatte und anschließend zum Einkaufen ging. In der Zwischenzeit verdampfte das Kochwasser und die Weißwürste begannen zu kokeln. Da die Rauchentwicklung durch den Rauchmelderalarm rechtzeitig bemerkt wurde, kam es zu keinem Brand und somit auch zu keinem größeren Sachschaden. Die Feuerwehr Diedorf war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

