Auffahrunfall wegen defekter Bremse

Bei einem Unfall in Diedorf entstand am Donnerstag ein mittlerer Sachschaden. An der Kreuzung Hauptstraße/Nebelhornstraße in Diedorf musste ein 56-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein 84-Jähriger, der hinter diesem fuhr konnte sein Fahrzeug nicht abbremsen und fuhr auf das Auto des 56-Jährigen auf. Als Unfallursache gab der 84-Jährige an, dass an seinem Fahrzeug die Bremse versagt hatte. Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten bei der Überprüfung des Fahrzeuges keinen Defekt an der Bremse feststellen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. (diba)

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis