Autofahrer ohne Versicherung unterwegs

Ein 44-Jähriger war am Freitag gegen 23 Uhr in der Hauptstraße in Diedorf unterwegs. Dort wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch die Polizei Zusmarshausen unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Das Auto musste stehen bleiben und wurde entstempelt. Außerdem stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel sicher. Den Fahrer erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (diba)

