Autofahrerin nach Unfall in Diedorf leicht verletzt

Leicht verletzt ist eine 56-Jährige nach einem Unfall in Diedorf. Das teilt die Polizei mit. Demnach hielt die Frau am Montag mit ihrem Auto an einer Ampel an der Kreuzung B300/Keimstraße. Eine 81-Jährige, die hinter ihr fuhr, bemerkte das offenbar zu spät. Die ältere Frau fuhr mit ihrem Auto gegen den Wagen der 56-Jährigen. Durch den Aufprall wurde die 56-Jährige laut Polizei leicht verletzt. Den Sachschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 1800 Euro. (kinp)

