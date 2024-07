Autos stoßen an einer Engstelle zusammen

Diese beiden Autofahrerinnen kamen mit ihren Wagen nicht aneinander vorbei: Am vergangenen Freitag, gegen 13.35 Uhr, kam es in Diedorf in der Flurstraße im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Eine 74 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Wagen die Flurstraße Richtung Pestalozzistraße. Eine 39 Jahre alte Frau kam der 74-Jährigen entgegen. Die jüngere Frau hatte einen geparkten Wagen als Hindernis auf ihrer Seite. Beim Vorbeifahren an dem geparkten Fahrzeug touchierten sich die beiden Autos im Begegnungsverkehr. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (jah)

