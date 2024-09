Autos stoßen in Biburg zusammen: Mann erleidet Schock

Zwei Autos sind am Freitag in Biburg bei Diedorf zusammengestoßen. Am Nachmittag wollte ein 55-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Ulmer Straße nach links in die Rommelsrieder Straße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei das Fahrzeug eines 40-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen, dabei erlitt einer der Männer einen Schock. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. (corh)