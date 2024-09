Baumriesen und Exoten

Förster Siegfried Knittel führt am Dienstag, 17. September, um 17.30 Uhr in und durch den „Exotenwald“, ein Waldstück mit eindrucksvollen ausländischen und heimischen Baumarten. Dabei gibt es Wissenswertes zu Waldgeschichte, Klimawandel und Forstwirtschaft zu erfahren. Erwachsene zahlen 12 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Auf gutes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung ist zu achten. Maximale Teilnehmerzahl: 25. Treffpunkt: Wellenburger Str. 34, Forstdienststelle Diedorf, am Waldrand. Anmeldung über den Veranstalter: Naturpark Augsburg-Westliche Wälder, Telefon 08238/5079360. (AZ)