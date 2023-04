Diedorf

06:15 Uhr

Bayrischer Justizminister gratuliert Diedorfer zum ersten Staatsexamen

Plus Christian Peischer hat als einer von wenigen ein "sehr gut" in der Ersten Juristischen Staatsprüfung geschafft. Dafür brauchte er Durchhaltevermögen – und Musik.

Ein abgeschlossenes Jurastudium ist ein großer Erfolg – und für Christian Peischer erst recht. Denn der Diedorfer gehört zu den Jahrgangsbesten aller Justiz- und Staatsprüfungen aus den Jahren 2021 und 2022. Er erzielte die Note "sehr gut", und bekam darauf hin eine Einladung in den Münchner Justizpalast, wo der bayerische Justizminister Georg Eisenreich ihm persönlich zum Erfolg die Hand schüttelte. Ein Ereignis, an welches Peischer sich gerne erinnert: "Ich habe mir damals in der Uni gedacht: Niemals schaffe ich das, da dabei zu sein", sagt er. Mittlerweile hat Peischer nicht nur zehn Semester Studium, sondern auch bereits etwa zwei Jahre Referendariat absolviert. Auch das zweite Staatsexamen ist geschrieben; jetzt stehen nur noch die mündlichen Prüfungen an. Die exzellente erste Staatsprüfung ist ihm aber in jedem Fall sicher. Doch wie war das zu schaffen?

Als Lernausgleich dienten die Proben mit der eigenen Band Gaudiamoss

Fleiß, Organisation und Durchhaltevermögen – diese Kompetenzen und ein wenig Glück haben Peischer nach eineinhalb Lernjahren das "sehr gut" beschert. "Das war schon auch psychisch anstrengend", erzählt er, der am liebsten allein lernte. "Aber man wächst auch mit seinen Aufgaben. Und ich habe versucht, stets in Etappen zu denken und mir Ausgleiche zu schaffen." Zum Beispiel durch Bandproben mit seiner Eventband Gaudiamoss oder Spaziergänge in den Diedorfer Wäldern. "Ich habe das Lernen als Vollzeitjob angesehen", beschreibt er. "So klappte das eigentlich ganz gut: Ich habe in der Früh angefangen und bis 17 oder 18 Uhr gelernt. Am Wochenende habe ich mir dann meist freigenommen." Und ganz wichtig: "Beim Lernen habe ich immer Musik gehört."

