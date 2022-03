Diedorf-Biburg

17:00 Uhr

Diedorfs Großtagespflege "Waldmäuse" ist jetzt eine Mini-Kita

Plus Die "Waldmäuse" in Diedorf wurden im vergangenen Oktober zur Mini-Kita aufgestuft. Was sich dadurch an der Betreuung der Kinder verändert.

Von Moritz Winkler

Vor zwei Jahren sind die "Waldmäuse" in Diedorf als erste Großtagespflege im Landkreis Augsburg gestartet. Nun haben die Initiatorinnen Yvonne Bauer und Christina Kretschmer ein wichtiges Ziel erreicht. Seit Oktober gilt ihre Einrichtung offiziell als Mini-Kita. Das hat Auswirkungen auf die Betreuung und Bildung der Kinder.

