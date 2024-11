Biburger auf der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen

In diesem Jahr haben sich gleich zwei Schützen des Schützenverein Schmuttertal Biburg e.V. für die Deutsche Meisterschaft im Sportschießen qualifiziert, nachdem schon zahlreiche Schützen des Vereins auf den bayerischen Meisterschaften in München Hochbrück vertreten waren. Peter Schneider schoss bereits am 24. August, ebenfalls in München-Hochbrück, auf der Deutschen Meisterschaft mit der Luftpistole 362 Ringe und erlangte somit den 39. Platz in der Klasse Herren III. Am vergangenen Sonntag trat dann die Auflage-Schützin Silke Bertele bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund an und erreichte mit 313,2 Ringen den 65 Platz in der Klasse Seniorinnen I. Wir sind sehr stolz auf unsere beiden Schützen und gratulieren ihnen herzlich zu ihren tollen Leistungen. Um diese Leistungen weiter zu ermöglichen und unsere Schützen optimal auf solche Meisterschaften vorzubereiten, haben wir heuer die Biburgerinnen und Biburger zu einer Spendenaktion für den Umbau auf hochmoderne, elektronische Schießstände aufgerufen und möchten uns schon jetzt für die vielen großzügigen Spenden bedanken. Wir werden zu gegebener Zeit zur Standeröffnung einladen. (AZ)

Bianca Dimarsico