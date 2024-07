Bürgerfest Diedorf - Solobild

In Bewegung blieben die vielen Besucherinnen und Besucher des Bürgerfests in Diedorf vor der Schmuttertalhalle am vergangenen Samstag. Denn nach einem heißen Nachmittag leerten und füllten sich die Bänke vor der Halle und die Plätze des Musikvereins Diedorf je nach Länge und Heftigkeit der einzelnen Schauer. Am Nachmittag standen sowohl die üngsten als auch die ältesten Bewohner und Bewohnerinnen der Marktgemeinde im Mittelpunkt. Während die Kinder sich in einem großen Vergnügungspark austoben konnten, darunter waren auch zwei Kicker, einer davon war eine Leihgabe des FCA, gab es für die Älteren ein besonderes Programm. Die Seniorinnen und Senioren aus dem Kursana-Domizil waren zum gemeinsamen Singen eingeladen und taten das auch mit viel Freude. Offiziell eingeweiht wurde im Laufe des Nachmittags das Schwätzbänkle der Gemeinde. (jah)

