Das nächste Kita-Jahr soll in Diedorf ein besseres werden

Kindergärten in Diedorf Die Kita in Hausen muss im Moment noch teilweise nach einem Wasserschaden saniert werden. Im Oktober soll sie wieder voll bezogen werden.

Plus Vor allem in St. Martinus und St. Nikolaus war das Personal so knapp, dass Gruppen geschlossen werden mussten. Das soll nicht mehr so oft vorkommen.

Es war ein Schock für viele Familien: Im Februar musste in der Kita St. Martinus langfristig eine Gruppe schließen. Der Grund: In der Einrichtung fehlte es immer wieder an Personal. Nicht nur die Schneeflöckchen-Gruppe hatte es im zu Ende gehenden Kindergartenjahr getroffen, in der Marktgemeinde Diedorf waren auch andere Kitas bisweilen von Gruppenschließungen betroffen. Einen Rück- und Ausblick gab es jetzt im zuständigen Hauptverwaltungsausschuss der Gemeinde. Das Fazit: Alle Beteiligten gehen mit gutem Gefühl ins nächste Kindergartenjahr.

Das gilt auch für die Eltern. „Unser Blick geht nach vorn“, sagte Elternbeiratsvorsitzende Tina Ziegler im Ausschuss. Zuvor hatte für das Kita-Zentrum St. Simpert Barbara Mayr über die Planungen für die katholischen Diedorfer Kitas berichtet. St. Simpert hat für die einzelnen Pfarrgemeinden die Trägerschaft für Kindergärten und Krippen übernommen. Organisatorisch soll die Kita St. Martinus, die in Zukunft nur noch eine Gruppe haben soll, an die Kita St. Nikolaus in Hausen angegliedert werden. Die Gruppe soll in den nächsten Monaten zudem zurück in die Stammräume im Bürgerhaus Willishausen ziehen, dort wird gerade saniert. Das gilt auch für St. Nikolaus selbst. Dort werden noch Arbeiten nach dem Wasserschaden in einigen Gruppenräume abgearbeitet, so Bürgermeister Peter Högg. Im Oktober soll die Kita wieder komplette bezogen werden können, sagte er.

