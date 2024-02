Diedorf

Das Theater Eukitea feiert in Diedorf großes Bühnenjubiläum

Plus Vor 40 Jahren wurde in Walkertshofen ein kleines mobiles Theater gegründet, das mittlerweile internationale Berühmtheit erlangt hat. Jetzt lud die Spielstätte zur Jubiläumsfeier ein.

Von Thomas Hack

Was 1984 als kleines mobiles Theater unter dem Namen Spielwerk in Walkertshofen seinen bescheidenen Anfang genommen hatte, kann nunmehr auf 40 erfolgreiche Jahre kompetente Theaterarbeit, 14.000 Bühnenaufführungen sowie mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher zurückblicken. Das Theater Eukitea, das vor 25 Jahren zu seinem heutigen Standort in Diedorf umgezogen war und insbesondere mit der Bundeshauptstadt Berlin eine rege Zusammenarbeit unterhält. Für Theaterleiter Stephan Eckl Gründe genug, eine große Jubiläumsfeier auf die Beine zu stellen, zu welcher auch zahlreiche Funktionsträger aus Politik, Wirtschaft und anderen Institutionen eingeladen wurden. Und der Zulauf der Gäste war in der Tat enorm, denn beim Eukitea handelt es sich letztlich nicht um ein klassisches Theater im herkömmlichen Sinne: Die dort gespielten Stücke behandeln zum großen Teil gesellschaftliche Spannungsfelder, die sich kindgerecht inszeniert von Gewaltprävention, Mobbing und sexuellem Missbrauch bis hin zu Integrationsfragen, Friedens- und Umweltaufklärung erstrecken.

Bürgermeister Högg sprang als Hauptredner ein

Ein kleiner Wermutstropfen war an diesem Abend zwar, dass zwei der eingeplanten Hauptredner - Landrat Martin Sailer wie auch Meltem Keskin Bayur vom Staatstheater Ankara - ihre Teilnahme an der Veranstaltung aufgrund unverhoffter Zwischenfälle absagen mussten. Doch Diedorfs Bürgermeister Peter Högg war spontan eingesprungen und begrüßte schließlich mit knappen, aber treffenden Worten die Theatermitwirkenden und Gäste: "Von Diedorf aus gehen die Botschaften des Eukitea in die ganze Welt hinaus! Vor allem die Neuinszenierung von Sophie Scholl ging sehr unter die Haut."

