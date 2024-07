Die Welt des Theaters entdecken: Eukitea veranstaltet Ferienprogramm für Kinder

Das Theater EUKITEA in Diedorf bietet dieses Jahr in den Sommerferien wieder die Theater-Erlebniswoche „Learning Arts“ an. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren können bei diesem Ferienprogramm einen Einblick in die Theaterwelt erlangen. Mit Bewegungsspielen, Tanz, Puppenbau und -spiel, Maskengestaltung sowie weiteren dramaturgischen Programmpunkten wird das Eintauchen in verschiedene Abenteuerwelten ermöglicht.

Zweimal findet die Erlebniswoche statt. Die erste Woche ist bereits ausgebucht. In der zweiten Woche vom 5. August bis 8. August gibt es noch freie Plätze. Für die teilnehmenden Kinder endet die Woche mit einer Bühnenpräsentation vor Familie und Freunden, bei der sie das Erlebte zeigen können. Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf 225 Euro. Es gibt eine Geschwisterermäßigung auf 190 Euro. Das tägliche vegetarische Mittagessen in Bio-Qualität ist im Preis inbegriffen. (AZ)