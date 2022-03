Diedorf bekommt einen neuen Pfarrer - mit Familie

Plus Diedorfs Pfarrer Hans Fischer geht im Sommer in den Ruhestand. Sein Nachfolger hat eine Frau und zwei Söhne sowie eine besondere Geschichte.

Die Pfarrgemeinde Herz Mariä in Diedorf bekommt einen neuen Pfarrer: Ende August wird der langjährige Amtsinhaber Hans Fischer (67) in den Ruhestand treten. Sein Nachfolger wird ab September Andreas Theurer sein. Und für einen katholischen Priester durchaus ungewöhnlich: Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Es gibt einen besonderen Grund, warum für ihn das Zölibat nicht gilt.