Diedorf

vor 18 Min.

Diedorf hat mit Altbürgermeister Otto Völk einen neuen Ehrenbürger

Plus Der ehemalige Rathauschef ist mit der höchsten Auszeichnung, die eine Kommune vergeben kann, ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung wird auf eine lange Amtszeit zurückgeblickt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Diedorf hat einen neuen Ehrenbürger. Kurz nachdem er seinen 70. Geburtstag begehen konnte, gab es für Altbürgermeister Otto Völk mit der Ernennung erneut Grund zur Freude und zum Feiern. Zahlreiche Wegbegleiter waren zu diesem besonderen Anlass gekommen. Eine Bilderpräsentation zeigte bereits während des Begrüßungstrunks im Vorfeld anschaulich, was alles in seiner Amtszeit passiert war.

Rückblick auf eine 24-jährige Amtszeit als Diedorfer Bürgermeister

Ob in Politikerrunde des Landkreises, bei Grundsteinlegung, Glockenweihe, Vertragsunterzeichnung, auf einem Berggipfel oder dem Anstoß zu einem Fußballspiel, Altbürgermeister Otto Völk zeigte sich immer kompetent und volksnah. „Er hat sich in seiner ganzen Amtszeit in hervorragender Weise um die Entwicklung und das Ansehen des Marktes Diedorf verdient gemacht", sagte der amtierende Bürgermeister Peter Högg: "Sein unermüdlicher Einsatz als 1. Bürgermeister war herausragend.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen