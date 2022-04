Diedorf

05:45 Uhr

Diedorfer Gymnasiasten engagieren sich für die Ukraine

Plus Das Schmuttertal Gymnasium hat bereits zum zweiten Mal in großem Stil Spenden gesammelt. Die Unterstützung der Ukraine liegt den Schülern besonders am Herzen.

Von Sarah Schuster

Es ist kurz nach neun Uhr, Freitagmorgen, kurz vor Ferienbeginn. Mitten in der Aula des Diedorfer Schmuttertal-Gymnasiums stehen mehrere Kartons, die mit "Stop Putin"-Aufklebern versehen sind, dazu mit dickem Filzstift: "Windeln", "Konserven", "Mehl". An diesem Tag findet bereits die zweite Spendenaktion der Schule als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine statt. Dazu haben einige Schüler und Schülerinnen der SMV zusammen mit ihrem Lehrer Hartmut Renner in der Aula einen Verkaufsstand aufgebaut. Sie bieten selbst gemachte Frühstücks-Wraps und Kuchen an, um weitere Spenden zu sammeln.

