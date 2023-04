Diedorf

vor 50 Min.

Diedorfs große Bauprojekte bestimmen die Bürgerversammlung

Das Feuerwehrhaus in Diedorf solle an seiner Ostseite (rechts) einen Anbau bekommen, erklärte Bürgermeister Peter Högg bei der Bürgerversammlung.

Plus Bei der Bürgerversammlung in der Schmuttertalhalle in Diedorf sprachen Bürgerinnen und Bürger wichtige Themen an, und Bürgermeister Peter Högg gab Aufschluss.

Von Melanie Langenwalter

Das Thema Energiewende interessierte viele Bürgerinnen und Bürger bei der Bürgerversammlung in Diedorf. Dazu fielen die Antworten des Bürgermeisters eher ernüchternd aus. Doch das war nicht das einzige Thema, was die Anwesenden bewegte.

Zunächst berichtete Bürgermeister Peter Högg über Projekte des vergangenen Jahres und nannte die für die nächsten Monate anstehenden Vorhaben. Für den Glasfaseranschluss sollen die Asphaltarbeiten bis Ende Mai fertiggestellt sein. Allerdings sind diese bereits 14 Tage im Verzug, weshalb erst ab Mitte Juni mit der Aktivierung der Anschlüsse gerechnet wird. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende 2022 beendet sein. Inzwischen hat die Betreiberfirma Deutsche Glasfaser mitgeteilt, dass sich die komplette Aktivierung in Diedorf bis Ende 2023 hinzieht.

