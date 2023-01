Eine der größten Büchereien steht in Diedorf

Diedorfer Büchereikunden können aus etwa 15.000 Medien auswählen. Ein Kinderbuch war hier 2022 besonders beliebt.

Die Bücherei in Diedorf ist eine der größten im Michaelsbund. 15.000 Medien können sich Hörbuchfans und Leseratten hier ausleihen. Auch DVDs hat die Bücherei im Bestand. Sie sind aber nicht mehr so gefragt wie Tonies oder Kinderhörbücher. Auch das Interesse an Hörbüchern für Erwachsene sinkt.

"Herzlichen Glückwunsch, Zilly!" von Paul Korky hat 2022 die meisten Leser in Diedorf gefunden. Selten scheint hingegen Karl Geiringers Werk "Johann Sebastian Bach" aus dem Bücheregal gezogen worden zu sein. Ausgeliehen wurde es bis jetzt noch gar nicht. "Wir versuchen bei der Beschaffung unserer Medien im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Trends, aktuelle Themen, Bestsellerlisten und Bücherwünsche" der Leserinnen und Leser zu berücksichtigen, heißt es aus der Bücherei in Diedorf.

Lesetipp für Fans des schaurigen Krimis

23 Mitarbeiter kümmern sich hier um den passenden Lesestoff für 2611 registrierte Bücherei-Kunden. Die ehrenamtlichen Helfer haben auch einen Lesetipp parat: Das Werk heißt "Still - Chronik eines Mörders" von Thomas Raab. Wer sich von Robert Schneiders "Schlafes Bruder" und Patrick Süßkinds "Das Parfum" mitreißen ließ, wird dieses Buch lieben, sind die Büchereimitarbeiter überzeugt.

Wer sich dieses Buch oder ein anderes ausleihen will, kann das dienstags von 8.30 bis 11 Uhr tun, mittwochs von 15 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 18.30 Uhr. Das wohl älteste Buch, das hier in den Regalen steht, ist von Erich Kästner: "Der 35. Mai". (AZ)