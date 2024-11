Eukitea präsentiert neues mobiles Theaterstück für Schulen

Mit seinem neuen Theaterstück „Wer, wenn nicht wir!“ bringt das Theater Eukitea eine interaktive Aufführung an Schulen. Das Stück richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren und feierte vor kurzem in Hof seine Premiere. Im Mittelpunkt steht das Nachhaltigkeitsziel Nr. 12 der Agenda 2030: Nachhaltiger Konsum und Produktion. „Wer, wenn nicht wir!“ soll Jugendliche spielerisch für die globalen Auswirkungen ihres Konsumverhaltens sensibilisieren und aufzeigen, wie man als Verbraucherin oder Verbraucher nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung sein kann.

Schülerinnen und Schüler können aktiv mitwirken

Mit eindrucksvollen Szenen werden die Zuschauer dazu angeregt, über ihre eigenen Gewohnheiten nachzudenken. Dabei ist die zentrale Frage: Wie beeinflusst unser alltägliches Handeln die Umwelt und unsere Zukunft? Das Theaterstück zeigt auf, dass jede bzw. jeder eine Rolle spielt, wenn es darum geht, die Welt für kommende Generationen zu bewahren. Die Musik wurde eigens für das Stück komponiert und soll die Wirkung der Szenen live unterstützen. Auch können sich die Zuschauenden direkt in den Handlungsverlauf einbringen. „Uns war wichtig, dass das Stück partizipativ und prozessorientiert konzipiert ist. So gestalten die Schülerinnen und Schüler aktiv durch ihre Vorschläge und durch ihr Mitwirken die Theateraufführung direkt selbst mit“, sagt Theaterleiter Stephan Eckl.

Schulen und pädagogische Einrichtungen können das Theaterstück buchen. Um die Nachhaltigkeit der Inhalte zu gewährleisten, stellt Eukitea kostenfreies Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Wer Interesse an einer Aufführung hat, kann sich direkt an das Theater Eukitea in Diedorf unter der Telefonnummer 08238/9647430 oder per E-Mail an a.hagen@eukitea.de wenden. Mehr zur Arbeit von Eukitea unter www.eukitea.de im Internet.