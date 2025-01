Fake-Handys verkauft: Polizei nimmt Betrüger in Diedorf fest

In Diedorf klickten am Montag die Handschellen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mann festgenommen, der über das Internet gefälschte Handys verkauft haben soll. Eines seiner Opfer hatte laut Polizei bereits vor einigen Tagen bei dem Mann ein Samsung Handy gekauft. Die Übergabe des Handys erfolgte in Meitingen. Zu Hause stellte das Opfer fest, dass es sich um eine funktionsfähige Totalfälschung handelt, berichtet die Polizei.

Der Geschädigte stellte später fest, dass der Verkäufer ein weiteres, identisches Handy auf gleichem Wege verkaufen wollte. Er vereinbarte unter anderem Namen eine Übergabe des Handys in Diedorf und verständigte die Polizei. Diese nahm dort den aus Augsburg stammenden und einschlägig vorbestraften Mann vorläufig fest. Das zweite gefälschte Handy wurde sichergestellt, berichten die Beamten. (kinp)