Fehlende Kläranlage löst Diskussion zwischen Anwohner und Bürgermeister aus

Carola Schröttle wohnt in einem der fünf Häuser, die am etwas abgelegenen Karl-Hübsch-Weg in Biburg stehen. Sie und die anderen Anwohner fühlen sich von der Gemeinde Diedorf in einigen Punkten im Stich gelassen. Wie Schröttle erzählt, seien die Annäherungsversuche zur Gemeinde bisher gescheitert. Es geht um mangelnden Hochwasserschutz, neue Kläranlagen und ausbleibende Mäharbeiten. Der Diedorfer Bürgermeister Peter Högg ist von einigen Vorwürfen überrascht.

Bianca Dimarsico