Diedorf

vor 1 Min.

Frust wegen B300-Sperre: "Man kann nicht mal die Fenster aufmachen"

Plus Die offizielle Umleitung der Baustelle auf der B300 wird von den meisten nicht genutzt. Stattdessen sorgen zwei Schleichwege für Probleme, vor allem bei den Anwohnern.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

Im Sekundentakt fahren sie am Haus des Ehepaars Dombek vorbei. Ein Auto nach dem anderen. Gelegentlich gibt es eine kleine Lücke, doch im nächsten Moment reihen sich die Fahrzeuge schon wieder hintereinander. Besonders, wenn sie von beiden Seiten gleichzeitig kommen, wird es eng auf der inoffiziellen Umfahrung der B300. Eine Situation, die nicht ungefährlich ist. Dabei gibt es eigentlich auch eine offizielle Umfahrung.

B300-Sperre: Schleichweg ist beliebter aus die Umleitung

Beliebter ist offenbar der Schleichweg entlang der Bahnlinie. Die Straße ist eigentlich zu eng für viel Verkehr. Kommen sich Autos entgegen, muss teils auf Schotter ausgewichen werden. Das Ehepaar Dombeck beobachtet das zurzeit täglich: Seitdem die B300 bei Diedorf aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt ist, sei es auf dem schmalen Schleichweg schon zu einigen Unfällen kommen. Einer davon sorgte laut Dombek dazu, dass er momentan mit Krücken läuft. Hans-Jürgen Dombek stand in seiner Garageneinfahrt, als ein Autofahrer mit seiner Felge einen Pflasterstein so erwischte, dass er daraufhin weggeschleudert wurde, berichtet er. Direkt in Richtung des Mannes, der noch hochhüpfte, um dem Stein auszuweichen. Doch vergebens: Er musste ins Krankenhaus und läuft nun auf Krücken mit einem Verband am Fuß. "Ich habe eine offene Prellung", sagt der Anwohner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen