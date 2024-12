Fußgängerin wird in der Dunkelheit angefahren

In Diedorf hat sich am Montag ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war die 52-Jährige Fußgängerin abends um kurz vor sieben Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Gewerbestraße unterwegs. Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf den Parkplatz ein, übersah laut Polizei die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau musste mit Verdacht auf einen Bruch des Fußes ins Krankenhaus gebracht werden. (kar)

Regine Kahl