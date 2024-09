Geburtstagsradtour durch den Naturpark am 3. Oktober

Der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Dazu findet am Donnerstag, 3. Oktober, eine „Geburtstagsradtour durch die Naturparkgeschichte“ statt. Auf dem Fahrrad geht es mit der Gebietsbetreuerin Annika Sezi quer durch den Naturpark. Wie die Reischenau in der Eiszeit aussah, woher sie ihren Namen hat und welche Zeugen früherer Landnutzungsweisen heute noch in der Landschaft entdeckt werden können, erfahren Interessierte während der rund 35 Kilometer langen Radtour, die am Bahnhof Dinkelscherben endet. Los geht es am Bahnhof Diedorf um 10 Uhr. Die Tour dauert ungefähr vier Stunden. Mitzubringen sind ein verkehrssicheres Fahrrad, wetterfeste Kleidung, Brotzeit und Getränke. Die Teilnahme ist kostenfrei. (AZ)

Naturpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vereinsjubiläum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis