Halloween-Party mit „The Witchcraft & the Headless Horsemen“ in Diedorf

Der Trend ist nicht mehr aufzuhalten: All Hallows`Eve (der Abend vor Allerheiligen), genannt Halloween, von irischen Katholiken in Amerika populär gemacht, schwappt über den Atlantik nach Europa zurück. Einen amüsanten Abend mit Augenzwinkern erwartet am Donnerstag, 31. Oktober, die Gäste unter dem Motto „Wenn es im Maskenmuseum spukt“ in der Alten Dorfschmiede in Diedorf. Die Band JazzBreak mit der Sängerin Sieglinde Hahn präsentiert im passenden Ambiente als „The Witchcraft & the Headless Horsemen“ ausgesuchte Kleinode aus Film, Jazz und Pop mit Gruseleffekt, darunter bekannte Songs wie „Moon over bourbon street“ von Sting oder „Minnie the moocher“ von Cab Calloway. „Celebrating Halloween“ heißt es also am Halloween-Abend ab 19 Uhr im Innenhof des Maskenmuseums in Diedorf. Die Plätze sind begrenzt, um Reservierung unter der Telefonnummer 0821/435204 oder per Email an sieglinde-hahn@gmx.de wird gebeten. (AZ)

