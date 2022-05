Auch mit 100 kümmert sich Maria Dietrich liebevoll um ihre Familie

Mitte Mai feiert Maria Dietrich ihren 100. Geburtstag. Ihr Sohn Fritz erzählt aus deren Leben. Und davon, dass sie noch wichtige Aufgaben für ihn übernimmt.

Schon bevor man das Haus der Familie Weldishofer/Dietrich betritt, merkt man, dass jemand Besonderes hier wohnt. In der Garage stehen eine Mercedes-Limousine aus den frühen Neunzigern und ein leuchtend rotes Muscle Car aus den Siebzigern. Hinter dem Ford Cougar werkelt ein älterer Mann herum. "Ich kann Ihnen jetzt nicht die Hand geben, die ist schmutzig." Fritz Weldishofer steckt an diesem Tag mitten in den Vorbereitungen für die Feier zum 100. Geburtstag seiner Mutter. Im Garten will der 74-Jährige seine alten Motorräder zur Schau stellen. Doch eigentlich ist an diesem Tag die Aufmerksamkeit auf Maria Dietrich gerichtet.

Beim Betreten des Hausflurs fühlt man sich fast wie im Museum: Die Wände sind mit alten Gemälden geziert, von der Decke hängen antike Kerzenleuchter. Im Wohnzimmer steht ein großer Schrank mit Vitrine, darauf mehrere Engelsfiguren, darin Modellautos. Als Fritz Weldishofer einen Stapel an alten Schwarz-Weiß-Fotos auf den Kaffeetisch legt, strahlt seine Mutter übers ganze Gesicht. Vom Sessel gegenüber greift sie nach einem Bild. "Das kommt zu mir übers Bett." Auf dem Foto sitzt die jetzt Hundertjährige mit einem Schäferhund im Garten. "Hier in Hausen war das. Davor haben wir in Oggenhof gewohnt." Sohn Fritz erzählt, wie er mit seiner Mutter nach Diedorf gelangt ist.

Die 100-Jährige weiß wenig von ihrer leiblichen Familie

"Meine Mutter wurde als kleines Kind weggegeben, nachdem ihre Mutter bei der Geburt gestorben ist." Damals habe man seine Kinder teilweise abgeschoben, wenn man sich nicht um alle kümmern konnte, so Fritz Weldishofer. Seine Mutter ist 1922 in Schlipsheim geboren, viel wisse man über ihre leibliche Familie nicht. "Sie ist von Anton und Veronika Weldishofer aufgezogen worden." Die genauen Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den leiblichen und den Zieh-Eltern der damals kleinen Maria sind ihr und ihrem Sohn nicht bekannt. Jedoch weiß der 74-Jährige, dass die Weldishofers im gesamten Landkreis und in der Stadt Augsburg verstreut sind.

In Oggenhof gab es in Fritz Weldishofers Kindheit nur drei Bauernhöfe - einer davon wurde von Maria Dietrich und ihrem Mann bewirtschaftet. "Wir Nachbarn sind immer zusammengekommen und haben vor dem Hof geratscht, Karten gespielt oder gekocht." Damals sei alle Welt zu Maria Dietrich gekommen. "Früher hatte man noch eine andere Beziehung zu den Nachbarn." Auch heute kommen noch regelmäßig Bekannte vorbei - wenn auch weniger als früher.

Maria Dietrich ist 100 Jahre alt. Jeden Tag liest sie noch die Augsburger Allgemeine. Foto: Marcus Merk

Während ihr Sohn gerade erzählt, zeigt die 100-Jährige wie zur Bestätigung lächelnd auf ein weiteres Bild, das einen Buben zeigt: "Guck, das ist der Ludwig! Der ist immer von zu Hause weggelaufen und zu mir gekommen." Das Foto wurde auf dem Hof der Weldishofers in Oggenhof aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch

Die Landwirtschaft hat die Familie schon lange aufgegeben

Bis vor 15 Jahren hat die Familie in Oggenhof gewohnt, doch schon in den 1970er- Jahren habe man die Landwirtschaft aufgegeben. Nachdem Maria Dietrichs Mann gestorben war, konnte sie sich nicht mehr alleine um den Hof kümmern. Ihr Sohn hatte anderes im Sinn: "Ich habe im Stall meine Motorräder aufgereiht und daran gewerkelt," erzählt der 74-Jährige lachend. Er habe auch eine Färberlehre gemacht, aber die Leidenschaft zum Sammeln von Motorrädern, Autos und Antiquitäten ist ihm bis heute geblieben. Seine Mutter unterstützt ihn noch immer.

"Wenn ich unterwegs bin, muss sie Telefondienst machen." Fritz Weldishofer handelt schon seit mehreren Jahren mit Antiquitäten. Deshalb gleicht sein Haus auch einem Museum. Ohne seine Mutter "geht's nicht": Das betrifft nicht nur das Geschäft. Seine Mutter habe seinen Sohn, ihren Enkel, aufgezogen, da dessen Mutter nicht viel Interesse an ihm zeigte, sagt der 74-Jährige rückblickend. "Sie hat ihn jeden Tag nach Willishausen zur Schule gebracht und wieder abgeholt."

Auch ein Leguan gehört zur Familie

Auch heute noch kümmert sich die 100-Jährige um ihre Familie. Dazu gehört neben ihrem Sohn Fritz und ihrem 34-jährigen Enkel Markus der Leguan Gismo. Das 1,40 Meter lange Reptil kann mit seinem stacheligen Rücken und den scharfen Zähnen schnell erschrecken. Maria Dietrich betrachtet ihr Haustier jedoch mit Bewunderung und füttert es täglich. Auch ihren Sohn hält sie bei Kräften: "Du musst etwas essen, sonst fliegst du um." Selbst macht sie sich jeden Tag einen Salat, "der muss sein", meint Sohn Fritz. Ebenso zur täglichen Routine gehört das Zeitunglesen - ein Tipp, um fit zu bleiben.