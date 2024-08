Herbstliches Fest im Diedorfer Maskenmuseum

Zum herbstlichen Museumsfest im Künstlerhof des Maskenmuseums in Diedorf wird am 1. und am 15. September eingeladen. Dort wird von 11 Uhr bis 17 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Diedorfer Herbstmarkt gefeiert. Neben Kinderbasteln, Recyclingmasken, Schmuckausstellung, gemütlicher Unterhaltung an Kaffeehaustischen und zwei Musikbands warten die Veranstalter wieder auf seine Exzellenz, den hochwürdigen Diedorfer Drachen mit seinem drolligen Drachenführer Sepp. Die Damen vom „Weibermuseum Holzwinkel“ und das Theater Kladderadatsch sorgen ebenfalls für Unterhaltung.

Das Programm beim Museumsfest in Diedorf

Von 14 bis 15 Uhr dürfen ist eine Vernissage von zwei neuen Ausstellungen in der Alten Dorfschmiede und in der Galerie Künstlerhof geplant. Zu sehen sind Graukreidezeichnungen von Rainer Erben (Künstlergruppe Gaulcrew), Japanische Farbholzschnitte des 18. und 19. Jahrhunderts sowie Bilder von extrovertierten japanischen Theaterschauspielern und Ansichten realer Landschaften. Sie stehen den introvertierten inneren Seelenlandschaften und phantastischen Geschöpfen von Rainer gegenüber. Der Künstler ist auf einem Auge blind und hat die Fähigkeit, sich stärker mit inneren Werten und Vorstellungen zu beschäftigen. Ein Künstlergespräch ist am 15. September um 15 Uhr geplant.

Eine der Kreidezeichnungen von Rainer Erben. Foto: Maskenmuseum Diedorf

Außerdem werden Werke von Carl Nissen (freischaffender Künstler München) und Andreas Paul Schulz (freischaffender Künstler Gessertshausen) gezeigt. Durch künstlerisch gestaltete Gesichtszüge spricht der Geist eines Ortes, eines Ereignisses, einer Begegnung. Weitere Veranstaltungen zur Ausstellung Schulz/Nissen: Am 22. September um 15 Uhr Künstlergespräch mit Carl Nissen und Andreas Paul Schulz, am 27. September um 19 Uhr Lesung Lyrik + Kurzprosa (Andreas Paul Schulz). Finissage der Ausstellungen ist am 3. Oktober, um 14 Uhr, im Rahmen der Diedorfer Kulturmeile. (AZ)