Kammermusik am 26. Januar im Theater Eukitea in Diedorf

In einem unvergesslichen Duo-Abend werden die Geigerin Sarah Christian und die Pianistin Hisako Kawamura im Januar in Diedorf live zu hören sein. Sarah Christian ist Konzertmeisterin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und preisgekrönte Solistin. Sie verzaubert das Publikum mit ihrem farbigen Spiel und ihrer tiefen musikalischen Ausdruckskraft. Ausgezeichnet wurde sie mit dem „Best String Player of the Year“-Award sowie der Yehudi-Menuhin-Medaille der Universität Mozarteum Salzburg. Sie spielt in führenden Orchestern weltweit und trat in der Carnegie Hall auf. 2020 erhielt ihr „Franz Ensemble“ den Opus Klassik für Kammermusik. Seit 2019 ist sie Professorin für Violine in Stuttgart und engagiert sich intensiv für die Kammermusik.

Icon Vergrößern Kammermusik ist Hisako Kawamura Leidenschaft. Foto: Marco Borggreve Icon Schließen Schließen Kammermusik ist Hisako Kawamura Leidenschaft. Foto: Marco Borggreve

In Diedorf spielt Sarah Christian zusammen mit der vielfach preisgekrönten Pianistin Hisako Kawamura, die mit ihrem differenzierten Spiel und kunstfertiger Klanglichkeit überzeugt. Für ihre künstlerische Tätigkeit erhielt Kawamura diverse Auszeichnungen, beispielsweise den Preis der Chopin-Gesellschaft Japan oder den IUE-Kulturpreis. Ihre Aufnahmen bei RCA Red Seal umfassen Beethovens Sonaten sowie Werke von Schumann, Chopin und Rachmaninov. Zusätzlich wirkte sie in einem japanischen Spielfilm mit und engagiert sich als Musikprofessorin.

Im Zusammenspiel wird das Ausnahme-Duo im Theater Eukitea klangvolle Werke präsentieren. Auf dem Programm stehen Beethovens Sonate G-Dur für Violine und Klavier (op. 96), Brahms Sonate Nr. 1 G-Dur für Violine und Klavier (op. 78) und nach einer Pause Bartóks Sonate Nr. 1 für Violine und Klavier (Sz 75).

Unter dem Titel „Konzert der Meisterinnen“ sind die beiden Künstlerinnen am Sonntag, 26. Januar, um 19 Uhr, im Theater Eukitea in Diedorf zu hören. Der Eintritt kostet regulär 42 Euro, ermäßigt 38 Euro und für Schüler und Studierende 25 Euro. Karten sind erhältlich per E-Mail an tickets@eukitea.de oder unter der Telefonnummer 08238/96474396 sowie auf www.eukitea.de im Internet. (AZ)