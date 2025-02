Lachen, Staunen und Blubbern beim Kinder-Fasching im Theater Eukitea in Diedorf

Das Clownsmädchen Pina lebt im Zirkus und soll bald mit in der Manege auftreten. Sie wäre gerne Tänzerin, doch ihre Eltern sind – plitsch-platsch – lustige Wasserclowns, die sich ständig nass spritzen. Und Pina? Na, die mag Wasser gar nicht. Ein unlösbares Problem, scheint es. Bei der lustigen Clownsgeschichte „Pina Aquamarina und das Wunderwasser“ bleibt kein Auge trocken. Die Zuschauer steigen ein in die bunte Welt des Zirkus und erleben hautnah mit, was bei Familie Aquamarina „ganz alltäglich“ ist. Und am Ende steht Pina in der Manege und ist glücklich. Aber psst, noch nicht verraten! Nach der Vorstellung lädt Pina zum bunten Fest ein. Es gibt lustige Faschingsspiele und -köstlichkeiten. Der fröhliche Faschingssonntag im Theater Eukitea findet gleich zweimal statt: am 23. Februar und am 2. März. Eingeladen sind Kinder ab 3 Jahren mit ihrer ganzen Familie. Karten kosten 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, für Kinder 8 Euro und sind zu bestellen per E-Mail an tickets@eukitea.de, unter der Telefonnummer 08238/96474396 oder über den Ticketshop auf www.eukitea.de. Es gibt auch Familientickets, die nur über das Theaterbüro buchbar sind. Das Familienticket 1 (1 Erwachsener plus 3 bis 5 Kinder) kostet 38 Euro, das Familienticket 2 (2 Erwachsene plus 3 bis 5 Kinder) 52 Euro. (AZ)

