Mit dem Fahrrad zum Nordkap auf der Suche nach sich selbst

Was bewegt jemanden dazu, als „Rentner-Radnomade“ mit Zelt, Schlafsack und Kocher zum Nordkap aufzubrechen? Was muss geschehen, damit man sich auf solch eine abenteuerliche Reise begibt? Für Michael Joneck war es der bevorstehende Eintritt in den Ruhestand – ein neuer Lebensabschnitt, der viele Fragen und ebenso viele Ideen aufwarf. Von seiner Reise und seinen Erlebnissen berichtet er bei einem Foto-Vortrag im Theater Eukitea in Diedorf.

Kurz vor dem Ruhestand hat sich Michael Joneck viele Fragen gestellt. Es ging um die Auswirkung des neuen Lebensabschnitts auf seine Partnerschaft, um neue Ziele und auch um das, was nun hinter ihm lag. Was er wollte, war zunächst einmal Zeit allein mit sich selbst. Eine Rad-Pilgerreise schien dafür perfekt geeignet. Das Nordkap, ein Ort, den er schon immer sehen wollte, wurde zum Ziel.

Veranstaltung im Eukitea findet am 25. Oktober statt

Über Erlebnisse und mögliche Antworten, die Michael Joneck auf der Fahrt von Trelleborg zum Nordkap und zurück über die Lofoten nach Trondheim fand, sowie seine Einblicke in die Kultur der Sami berichtet er im Eukitea, Lindenstraße 18b in Diedorf, am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr unter dem Titel „Mit dem Rad in Rente“. Karten zu 14,50 Euro sowie reduziert für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Senioren zu acht Euro. Karten gibt es im Ticketshop des Theaters oder per E-Mail an info@eukitea.de oder per Telefon 08238/964743-96. (jah)