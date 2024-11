Mit Joint, aber ohne Führerschein am Steuer

Bekiffte Autofahrer zieht die Polizei öfter mal aus dem Verkehr. Dass aber während der Fahrt ein Joint geraucht wird, kommt zum Glück selten vor. Eine zivile Funkstreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen kontrollierte am Dienstagvormittag einem Auto in der Hauptstraße in Diedorf. Es wurde festgestellt, dass der Fahrer während der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Zudem gab der Fahrer an, dass er keinen Führerschein besitzen würde, berichtet die Polizei. Der 31-jährige Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zudem wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des THC-Wertes im Blut durchgeführt. Von der Höhe des Wertes ist es, wie bei Alkoholdelikten auch, abhängig, ob der Mann auch wegen dieses Verstoßes ein Bußgeld und Fahrverbot erhält. Das Ergebnis steht jedoch noch aus. Gegen die Fahrzeughalterin wird ebenfalls wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis