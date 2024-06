Motorradfahrer nach illegalem Rennen bei Diedorf verletzt

Zwei junge Männer aus Neusäß liefern sich ein illegales Straßenrennen zwischen Vogelsang und Diedorf. Dabei stürzt einer der beiden und verletzt sich leicht.

Zwei Männer aus Neusäß lieferten sich ein illegales Straßenrennen. Einer der beiden Motorradfahrer trug nach einem Sturz leichte Verletzungen davon, berichtet die Polizei. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Am vergangenen Donnerstag hatten die beiden Männer sich laut einer Meldung der Polizeiinspektion Zusmarshausen auf einem Feldweg bei Vogelsang getroffen. Von dort aus starteten sie ihr illegales Straßenrennen Richtung Diedorf. Die beiden 23-Jährigen seien mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, berichtet die Polizeiinspektion Zusmarshausen. Zeugen haben erzählt, dass die beiden dabei sehr knapp auf Autos aufgefahren seien oder diese überholten. Einer der jungen Männer habe nach Polizeiangaben einen sogenannten Wheelie gemacht. Dafür zog er das Vorderrad seiner Maschine nach oben und fuhr trotz der überhöhten Geschwindigkeit einhändig nur auf dem Hinterrad.

Motorräder werden von der Polizei beschlagnahmt

"Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug", berichtet die Polizeiinspektion. Er sei gestürzt und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Der Motorradfahrer erlitt zahlreiche Schürfwunden. Nachdem die Polizei am Unfallort gewesen ist, habe er sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Am Motorrad sowie an einem Pfosten, gegen den der Neusässer geschleudert wurde, entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 450 Euro. Sowohl die Führerscheine als auch die Fahrzeuge der jungen Männer wurden von der Polizei beschlagnahmt. (mfi)