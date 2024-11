Theater und Bildung: Eukitea wird mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet

Das Theater Eukitea wird am Donnerstag im Showpalast in München mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet. Diese Auszeichnung der Bayernwerk AG wird in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen.

Fünf Künstlerinnen und Künstler oder -gruppen werden in der Sparte Kunst jährlich mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet. In diesem Jahr erhalten neben dem Eukitea die Auszeichnung der Schauspieler und Webvideoproduzent Flula Borg, der Klang- und Sprachkünstler Erwin Rehling, die Singer-Songwriterin Claudia Koreck sowie das Künstler-Duo Böhler & Orendt. Die Veranstaltung im Showpalast wird von Live-Auftritten verschiedener Künstlerinnen und Künstler begleitet und kann ab 19 Uhr im Live-Stream unter www.bayernwerk-live.de/kulturpreis-bayern und im Programm etlicher regionaler Fernsehsender, auch Augsburg TV übertragen.

In der Jury-Begründung für die Auszeichnung des Theaters Eukitea heißt es: „Durch seine innovativen Ansätze und sein Engagement für Kunst und Gemeinschaft zeichnet sich das Theater Eukitea aus Diedorf im Landkreis Augsburg als einzigartiger und wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft Bayerns aus. Eukitea verfolgt eine ganzheitliche künstlerische Vision, die darauf abzielt, das Publikum auf emotionaler, intellektueller und spiritueller Ebene anzusprechen. (…) Die Theaterstücke sensibilisieren junge und erwachsene Zuschauer für schwierige Lebensthemen – wie Gewalt/ Mobbing, Sucht oder Depression – und machen gleichzeitig Mut zu selbstständigen Denken, Fühlen und Handeln.“

Bereits die dritte Auszeichnung in diesem Jahr

Für das Eukitea ist 2024 ein besonders erfolgreiches Jahr, zudem es heuer 40-jähriges Bestehen feiert: Neben dem Kulturpreis Bayern erhielt es im Juni die Auszeichnung des Bundesbildungsministeriums und der Deutschen UNESCO-Kommission sowie im März 2024 den „Buddies for peace“ der Bürgerstiftung Berlin. (AZ)