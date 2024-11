Radfahrer wird in Diedorf von Auto erfasst

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall an der Einmündung Gewerbestraße/Hauptstraße. Ein Autofahrer wollte aus der Gewerbestraße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, der den Radweg entlang der Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

