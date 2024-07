Streit wegen Huhn eskaliert: 78-Jährige geht auf 13-Jährige los

Die Polizei berichtet von einem ungewöhnlichen Streit im Diedorfer Ortsteil Hausen. Dort soll am Dienstagmittag eine 78-Jährige mit einem Besen auf eine 13-Jährige losgegangen sein. Kurios: Auslöser für den offenbar eskalierten Streit war offenbar eine Huhn, das sich in den Garten der älteren Dame verirrte. Die Polizei schreibt ihn ihrem Bericht: „Wutentbrannt, warum auch immer, erschien die 78-Jährige dann an der Haustüre des Hühnerhalters.“

Streit wegen einer Henne im Garten eskaliert

Dort war allerdings nur die 13-Jährige zuhause, berichten die Beamten. Die 78-Jährige soll die Jugendliche zunächst lautstark angeschrien und dazu aufgefordert haben, die Henne sofort aus dem Garten zu holen. Als sich die Jugendliche daraufhin auf den Weg machte, soll die 78-Jährige dann mit einem dreckigen Besen auf die 13-Jährige losgegangen sein. Um sie „anzutreiben, schneller nach dem Huhn zu sehen“, soll die Frau der Jugendlichen mit dem Besen in den Rücken gestoßen haben, heißt es im Bericht der Beamten. Die Jugendliche sei dabei leicht verletzt worden.

Als die beiden dann im Garten angekommen waren, hatte sich das tierische Problem laut Polizei bereits erledigt. Die Henne flog offenbar selbstständig zurück in den heimatlichen Hof. Am Abend nach dem kuriosen Vorfall rückte die Polizei an, um mit den Erziehungsberechtigten, der 13-Jährigen und der 78-Jährigen zu sprechen. Die ältere Dame zeigte sich dabei laut Polizei „komplett uneinsichtig.“ Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und Beleidigung gegen die 78-Jährige. (kinp)