TSV Diedorf startet mit Schulden ins neue Jahr

Als sich im vergangenen Sommer die Fluten durch Diedorf wälzten, waren nicht nur zahlreiche Haushalte betroffen. Das Hochwasser erreichte auch die Sportanlage des TSV Diedorf. Sie liegt in unmittelbarer Nähre zum Anhauser Bach, der nach dem Dammbruch in Burgwalden zu einem gewaltigen Strom anschwoll. So schnell das Wasser kam, so schnell floss es an den beiden darauffolgenden Tagen auch wieder ab. Was blieb, waren immense Schäden – sowohl am Hauptgebäude des Vereins auf der Fußballanlage als auch am Tennisheim.

Viele freiwillige Helfer

Die freiwillige Feuerwehr Diedorf unterstützte mit Sandsäcken und bei der Evakuierung. In den ersten Tagen danach halfen viele freiwillige Helfer mit, die durchnässten Räume zu säubern und von Unrat zu befreien. Doch später wurde schnell klar: So bald werden die beiden Gebäude nicht mehr vollumfänglich nutzbar sein. Insbesondere die Umkleiden der Fußballer im Keller des Gebäudes waren massiv betroffen. Im Rahmen einer bestehenden Elementarversicherung erfolgte nach Proben an der Bausubstanz ein kompletter Rückbau des Fußbodens mit anschließender Trocknung. Dies bedeutete auch, dass die Umkleiden, Duschräume und WCs im Keller seitdem nicht mehr genutzt werden konnten. Nicht nur für rund 400 aktive Kinder und Jugendliche, die ihrem geliebten Sport weiterhin nachgehen wollten, sondern auch für die Teams der Erwachsenen sowie der angeschlossenen Vereinsgaststätte war dieser Zustand ein Unding.

Hohe Mietkosten für Container

Die Vorstandschaft beschloss daher in Abstimmung mit der Fußballabteilung, Container aufzustellen. Im vergangenen Herbst, der sich immer wieder von der regnerischen Seite zeigte, war diese Übergangslösung Gold wert. Doch im Laufe der Zeit entpuppte sich die Entscheidung als schwere finanzielle Belastung für den Verein. Die monatlichen Mietkosten von rund 2000 Euro übernahm die Versicherung nicht. Im neuen Jahr wird nun die notwendige Sanierung erfolgen. Dabei werden die in die Jahre gekommenen Frischwasserleitungen gleich mit ausgetauscht. Im Anschluss erfolgt der Wiederaufbau von Fußboden, Wänden und Sanitärräumen. Denn die Zeit drängt: Im Frühjahr beginnt das Freilufttraining und die Spielsaison der Fußballer.

Tennisheim und Tennisplätze bereits saniert

Zum Glück konnten die Tennisspieler im letzten Sommer ausweichen. Die Tennisplätze waren durch die Fluten fast komplett zerstört worden. Benachbarte Vereine zeigten sich auf vorbildliche Weise solidarisch und stellten ihre Plätze für die Diedorfer Vereinsmitglieder kostenfrei zur Verfügung. Währenddessen wurde das Tennisheim saniert. Die Kosten dafür wurden teils von der Versicherung übernommen, ein Selbstbehalt in Höhe von 10.000 Euro blieb. Auch die Tennisplätze konnten im letzten Sommer wieder instandgesetzt werden – drei davon in Eigenregie, weitere drei mit einer Kostenbelastung für den Verein von über 12.000 Euro, da bei Sportstätten keine Versicherung greift.

Doch dies ist längst nicht alles. Der Kunstrasenplatz steht noch zur Sanierung aus. Auch wenn der Verein bereits durch einen größeren privaten Spendenbetrag eines Tippspielgewinners sowie durch Zuwendungen des Bayerischen Fußballverbandes, des Landratsamtes Augsburg und der Hilfe der Marktgemeinde Diedorf viel Hilfe erhalten hat, ist der zu tragende Eigenanteil für den Verein nur schwer zu bewältigen. Deshalb wurde zusätzlich ein größerer Sanierungskredit aufgenommen, um den zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern beim TSV Diedorf auch zukünftig die notwendige Infrastruktur zu bieten.

