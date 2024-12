Unbekannter Autofahrer begeht in Diedorf Unfallflucht

Eine Autofahrerin war am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf der Frühlingstraße in Diedorf in Richtung Lindenstraße unterwegs. Dort fuhr der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Autos aus dem Parkplatz der Postfiliale und streifte den Wagen der Frau. Der oder die Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Zusmarshausen schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. (diba)

