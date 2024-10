Unbekannter beschädigt Auto in Diedorf

Ein geparktes Auto wurde zwischen Donnerstag, 6.45 Uhr, und Freitag, 13.15 Uhr, von einem Unbekannten oder einer Unbekannten beschädigt. Es stand am Fahrbahnrand gegenüber des Seniorenzentrums Diedorf. Der oder die Unbekannte fuhr den geparkten Wagen an und beschädigte ihn an der Fahrerseite. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Zusmarshausen nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 08291 18900 entgegen. (diba)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorenzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis