In Anhausen (Gemeinde Diedorf) ist ein Auto mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, traf es in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Mühlenstraße geparkten BMW. Ein unbekannter Täter trat beide Außenspiegel ab. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/18900. (kar)

