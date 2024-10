Unfall am Diedorfer Friedhof: 6500 Euro Schaden

In Diedorf hat es am Europaplatz auf dem Parkplatz des Friedhofs am Freitag gekracht. Laut Polizei wollte um 14.25 Uhr eine 85 Jahre alte Frau ihren Wagen rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah sie, dass hinter ihr das Auto eines 36-Jährigen stand, der in die Lücke wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Wer hat einen geparkten Wagen in Diedorf beschädigt?

Bereits einen Tag vorher, am Donnerstag, stand der Wagen einer Frau zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr auf der Diedorfer Flurstraße. Das Auto war, so die Polizei, ordnungsgemäß auf der Höhe der Hausnummer 1 am rechten Straßenrand abgestellt worden. Im Laufe des Tages aber beschädigte ein Unbekannter das Auto und floh, ohne eine Nachricht zu hinterlassen.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen schätzt den Schaden am geparkten Wagen auf rund 1000 Euro und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08291-18900, wird gebeten. (corh)