Unfall: Auto stößt mit Rad zusammen

Ein Auto und ein Fahrrad sind am Samstagvormittag in Diedorf zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 64-jährige Autofahrerin von der Hauptstraße stadtauswärts fahrend an der Einmündung zur Straße „Am Straßfeld“ nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, 24 Jahre alten Fahrradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Rad gegen den hinteren Teil des Autos. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich ein Sachschaden, den die Polizei auf rund 300 Euro schätzt. (corh)

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis