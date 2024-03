Unter dem Waldboden lag hier Munition von Panzerfäusten

Von Jana Tallevi - vor 45 Min.

In Diedorf wird gerade ein Rückhaltebecken für Hochwasser gebaut. In diesen Tagen sollte es ausgebaggert werden. Doch davor stand ein Fund mit jahrzehntealten Kriegsrelikten.

Andreas Besel steht am Rand des ehemaligen Ackers zwischen Diedorf und Lettenbach, der in diesem Jahr zu einem Rückhaltebecken für Hochwasser umgebaut werden soll. Es ist der letzte Tag, an dem seine Firma Besel KMB (Kampfmittelbeseitigung) auf dem Bauplatz im Landkreis Augsburg tätig ist. Seine beiden Mitarbeiter Nico Brenner und Johannes Glaßner gehen das letzte fragliche Stück mit speziellen Geräten für eine Negativsondierung ab. Das bedeutet: Die professionellen Geräte schlagen an, wenn sie Metall entdecken. Auch nach vielen Tagen Arbeit auf der Baustelle stecken nach dem Rundgang immer noch viele Fähnchen im Boden, wenn die Männer etwas finden. Manchmal sind es einfach alte Trinkdosen oder anderer Müll. Manchmal ist es die Munition einer Panzerfaust.

Hier soll ein Rückhaltebecken für Hochwasser entstehen. Doch zuvor muss eine Fachfirma für Kampfmittelbeseitigung anrücken, um das Grundstück zu sondieren. Foto: Marcus Merk

Erst, wenn Nico Brenner und Johannes Glaßner das Gelände sondiert haben, darf wieder schweres Gerät auf den Untergrund. Mit einem Bagger wird die oberste Schicht des Erdreichs abgegraben. Viel Müll kommt zutage – aber auch anderes. "Das habe ich schon oft erlebt, dass früher in ein Loch einfach Müll gekippt wurde und Munitions- oder Waffenreste dazu", sagt Andreas Besel. Zu seinem Job als Kampfmittelräumer ist er eher zufällig gekommen. Zwölf Jahre bei der Bundeswehr haben ihm gute Einblicke in den Umgang mit Kampfmitteln gegeben, Fortbildungen und die eigene Firma folgten. Eine Baugrunduntersuchung auf Kampfmittel ist inzwischen Standard, nicht nur bei Neubauprojekten, sondern teilweise auch im Bestand, erzählt Besel.

