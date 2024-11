Vater und Sohn bei verbotener Übungsfahrt erwischt

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Vater seinem 17-jährigen Sohn in Diedorf auf einem öffentlichen Parkplatz das Autofahren beibringen. Doch wer keinen Führerschein hat, darf auch auf einem öffentlichen Parkplatz nicht fahren. Laut Polizei muss der Jugendliche nun wohl noch länger warten, bis er seinen Führerschein bekommt. Aufgefallen sind die beiden am Sonntagnachmittag, als die Polizei auf der Suche nach einem Auto mit Donauwörther Kennzeichen war. Auf dem Firmenparkplatz eines Baustoffhandels in Diedorf wurden sie fündig. Bei dem Wagen handelte es sich zwar nicht um den gesuchten, allerdings hatte er auch ein Donauwörther Kennzeichen. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 17-Jähriger am Steuer noch keinen Führerschein hat, teilt die Polizei mit. (kinp)

