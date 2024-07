Verschätzt: Unfall beim Parken

In Diedorf ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Am Samstagvormittag bog ein 48 Jahre alter Pkw-Fahrer, in Diedorf, von der Frühlingsstraße in die Hauptstraße ein. Nach dem Abbiegevorgang wollte er direkt wieder in eine Parklücke einfahren und bremste deshalb. In diesem Moment kam von hinten ein weiterer Autofahrer (50 Jahre) an. Der 50-Jährige schätzte die Situation falsch ein, woraufhin er auf den vor ihm bremsenden Wagen auffuhr. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt rund 200 Euro. (corh)

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parklücke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis