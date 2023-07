Von Diedorf nach Dallas: Das erwartet Johanna Gerner bei ihrem USA-Aufenthalt

Die 15-jährige Johanna Gerner bricht nun zu einem zehnmonatigen Auslandsaufenthalt in die USA auf. Zwei Schülerinnen aus Neusäß werden ähnliche Erfahrungen machen.

Für Johanna Gerner aus Diedorf starten die Sommerferien in diesem Jahr mit einer großen Reise, doch Ferien sind es nicht. Sie fährt Anfang August mit einem Stipendium für einen zehnmonatigen Auslandsaufenthalt in die USA. Ihre Gastfamilie wohnt in Highland-Village in Texas, nördlich von Dallas. Das Städtchen liegt direkt am See, doch auf Johanna warten nicht nur entspannte Sonnentage: Wie zu Hause muss sie in die Schule gehen, außerdem erwartet die Austauschorganisation Experiment, die Johanna den Platz bei der Gastfamilie vermittelt hat, ehrenamtliches und soziales Engagement von ihr.

Ihrer Verantwortung vor Ort ist sich die Jugendliche, die in wenigen Tagen 16 Jahre alt wird, die das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf besucht, bewusst: „Ich repräsentiere indirekt Deutschland, das mag ich“, erzählt die Gymnasiastin im Interview. Dafür ist sie verpflichtet, in ihrer Schule oder Gemeinde einen Vortrag über ihr Heimatland zu halten. Auch zu Hause hat die Fünfzehnjährige nachmittags alle Hände voll zu tun: Unter anderem gibt sie Nachhilfe, engagiert sich in der Kirche, turnt und reitet. In Texas würde sie gerne einem Sportclub, etwa einem Volleyballverein, beitreten, doch neben Schulbesuch und ehrenamtlichen Tätigkeiten gibt es zusammen mit der Gastfamilie noch ein neues Land zu entdecken.

Sophia Kragler, Schülerin des Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß, wird das kommende Schuljahr als Botschafterin Bayerns in Brasilien verbringen. Kultusminister Michael Piazolo gratulierte ihr. Foto: Kultusministerium

Auf Johanna wartet eine neue Welt in der Nähe von Dallas

Das wird sich zunächst einmal in vielen Dingen anders präsentieren als die Heimat in Diedorf. Wenn Johanna Gerner im August in Highland Village ankommt, herrschen dort üblicherweise Tageshöchsttemperaturen von 35 Grad. Auch der Winter wird mit 15 Grad im Mittel an den Tagen warm sein. Der Ort liegt in der Metropolregion Dallas-Fort-Worth-Metroplex, einer der größten Verdichtungsräume der USA. Ihre Eltern unterstützen Johannas Vorhaben inzwischen: „Am Anfang haben sie mich schon komisch angeschaut“, erzählt sie, „aber meine Mutter kennt das Fernweh noch, die war auch mal im Auslandssemester.“

Auf die Idee eines Auslandsaufenthaltes kam Johanna, als ein Schulfreund begeistert von einem Kanada-Aufenthalt zurückkehrte. In der Stadtbücherei Augsburg habe sie sich über Austauschprogramme informiert und sei so auf „Experiment“ gestoßen. Nach dem Ausfüllen einiger Dokumente und dem Bestehen des Bewerbungsverfahrens musste Johanna ein persönliches Motivationsschreiben abliefern, damit die Organisation eine Gastfamilie finden konnte, die zu ihr passt.

Die Austauschorganisation Experiment 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Austauschorganisation Experiment mit Sitz in Bonn ist deutscher Ableger der 1932 in den USA gegründeten „Federation of the Experiment in International Living“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den interkulturellen Austausch insbesondere der Jugend durch persönliche Begegnungen zu fördern.

Ehrenamtliche Vereinsmitglieder organisieren unter anderem Schüleraustausche, Freiwilligendienste oder Auslandspraktika. Das Vollstipendium wird im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) vom Deutschen Bundestag und dem US-Kongress übernommen.

Jedem Stipendiaten und jeder Stipendiatin wird ein Bundestagsabgeordneter oder eine Bundestagsabgeordnete als Pate oder Patin zur Seite gestellt. Für Johanna Gerner ist das Hansjörg Durz aus Neusäß. (AZ)

Eine tierisch nette Gastfamilie

Inzwischen hat Johanna bereits Kontakt zu ihren Gasteltern aufgenommen: „Die klingen ganz nett“, urteilt sie. Die Texaner haben neben zwei bereits ausgezogenen Kindern eine siebenjährige Tochter. Johanna selbst hat keine jüngeren Geschwister, trotzdem freut sie sich auf die Zeit mit der kleineren Gastschwester, „auch wenn sie bestimmt manchmal nervt", vermutet sie. Zum Haushalt der Gastfamilie gehören zwei Hunde und eine Katze, was Johanna sehr freut: Eine Katze findet man auch bei ihr Zuhause, einen Hund wollte sie schon immer haben.

Am 1. August ist es dann so weit: Zusammen mit den anderen Stipendiaten fliegt sie zunächst für einen dreitägigen Aufenthalt nach Washington, bevor jeder zu seiner Gastfamilie kommt. „Ich war vorher noch nie in den USA“, erzählt Johanna, „Man hat zwar schon immer viel davon gehört, aber so richtig kann ich mir das auch noch nicht vorstellen", spricht sie ihre Vorfreude aus.

Emma Hohmann, Schülerin des Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß, wird als Botschafterin Bayerns das kommende Schuljahr in Frankreich verbringen. Kultusminister Michael Piazolo gratulierte ihr. Foto: Kultusministerium

Ganz ähnliche Erfahrungen werden übrigens zwei weitere Schülerinnen machen, die das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß besuchen. Emma Hohmann wird ein Schuljahr in Frankreich verbringen, Sophia Kragler führt es sogar bis nach Brasilien. Die beiden haben ebenfalls ein Stipendium für ihren Aufenthalt bekommen. Sie werden als "Botschafter Bayerns" unterwegs sein. Vor wenigen Tagen hatte Kultusminister Michael Piazolo die Stipendien an insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler aus Bayern übergeben.