Von Rosen, Bären und Zwergen: Theater Eukitea lädt zum Wintermärchen ein

Zur Vorweihnachtszeit lädt das Theater Eukitea zu einer Vorstellung ihres Wintermärchens ein. In diesem Jahr führt das Theaterhaus Grimms berühmtes Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“ als Theaterstück mit Live-Musik, Puppen und ausdrucksstarkem Theaterspiel für die ganze Familie auf. Die Premiere findet am Sonntag, 1. Dezember, statt.

Das Märchen ist bekannt, wenn auch nicht ganz so wie andere Klassiker. Deshalb kurz zur Geschichte: In einer kleinen Hütte am Waldrand lebt eine Mutter mit ihren Töchtern Schneeweißchen und Rosenrot. An einem eisigen Winterabend klopft ein Bär an ihre Tür, um sich am Ofen aufzuwärmen. Schneeweißchen und Rosenrot fürchten und verstecken sich zunächst. Doch bald fassen sie Vertrauen und freunden sich mit dem Bären an, der den Winter über des Nachts immer wieder zu ihnen kommt. Als es Frühling wird, bleibt der Bär im Wald. Auch Schneeweißchen und Rosenrot sind nun viel im Wald und erleben dort Abenteuer, haben aber auch eine gefährliche Begegnung. Ob der Bär ihnen dabei helfen kann? Und was hat ein Zwerg damit zu tun?

Am 1. Dezember findet die Premiere im Diedorfer Theaterhaus statt. Foto: Theater Eukitea

Das Wintermärchen - so viel sei verraten - hat ein gutes Ende und ist für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie geeignet. Die Theaterkasse und das Café öffnen an den Vorstellungstagen ab 14 Uhr. Die Vorstellung beginnt jeweils um 16 Uhr. Begleitend zur Theaterproduktion gibt es eine Ausstellung, die sich um das Thema „Vom kleinen Völkchen“ dreht und Puppen sowie Requisiten aus früheren Wintermärchen präsentiert. Außerdem gibt es im Theatercafé ein Märchenquiz mit lustigen Fragen, die sowohl das Winterstück als auch die Ausstellung betreffen. Die Quizbögen sind an den Tischen im Theatercafé und an der Theke erhältlich.

Das Wintermärchen ist jedes Jahr eines der Höhepunkte im Diedorfer Programm. Das Theater Eukitea ist aber auch in ganz Deutschland unterwegs und tritt an Schulen und Kindergärten auf. (AZ)

Infos rund um die Vorstellungen Termine: 1. Dezember (Premiere), 8. Dezember, 15. Dezember, 22. Dezember, 27. Dezember, 28. Dezember, 29. Dezember, 5. Januar, 6. Januar, 11. Januar, 12. Januar, jeweils um 16 Uhr

Ort: Theater Eukitea, Lindenstraße 18b, 86420 Diedorf

Tickets: regulär 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, Kinder 8 Euro, Familientickets (nur über das Theaterbüro buchbar) gibt es in zwei Varianten: ein Erwachsener + 3-5 Kinder 38 Euro, zwei Erwachsene + 3-5 Kinder 52 Euro

Reservierungen: per E-Mail info@eukitea.de, telefonisch unter 08238/964743-96 oder über den Ticketshop (AZ)