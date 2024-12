Winterzauber im DieZ verzaubert Groß und Klein

Mit knapp 400 Besuchern war der Winterzauber die größte Veranstaltung in der Geschichte des DieZ. Nach einer funkelnden Feuer- und Lichtshow von „Lydia - Element of Firedande“ mischte sich der Duft von Glühwein und Gebäck mit weihnachtlichen Klängen des Chors Andiamo. DieZ-Leiterin Veronika Köglowitz strahlte vor Begeisterung: „Ein solches Fest ist ein deutlicher Beweis für unsere starke Gemeinschaft. Ohne den unermüdlichen Einsatz zahlreicher Helferinnen und Helfer wäre das so nicht möglich gewesen.“ Ob Stromversorgung, Organisation, Dekoration oder die Koordination der Parkplätze – jeder Einzelne steuerte viel Energie und Kreativität bei. Der Winterzauber bot für alle etwas: von weihnachtlichem Kunsthandwerk, Basteleien für die Kinder über schmackhafte Leckereien im Café Karibu bis hin zu stimmungsvoller Musik. Es war ein Fest für die Sinne, das Groß und Klein gleichermaßen verzauberte. Mehr Eindrücke unter www.facebook.com/reel/2128496574232955 im Internet.

