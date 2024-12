Zaun in der Dammstraße angefahren und geflüchtet

- Unfallflucht Diedorf - Im Zeitraum vom 26.12.2024, ca. 22:00 Uhr bis 27.12.2024, ca. 10:00 Uhr wurde der Zaun eines Anwesens in der Dammstraße in Diedorf angefahren. Anhand der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Zaun durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Wenden angefahren wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Tel.: 08291/11890-0 zu melden.

